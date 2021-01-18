أخبار الطرق اليوم في مصر.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم

أخبار الطرق اليوم في مصر

جاء أبرزها كالتالي:

- الدائري عند نفق السلام للقادم من الزراعي

- كوبري أكتوبر

- شارع رمسيس

- الدائري من محور روض الفرج للمحور، ومن البساتين للأوتوستراد ومن المرج لمؤسسة الزكاة.

- المحور من كوبري 15 مايو للدائري.

- كوبري أكتوبر من التحرير لرمسيس.

- صلاح سالم عند الفردوس في الاتجاهين.

- الأوتوستراد عند الدائري اتجاه حلوان.

-محور الخلفاوي عند ميدان الحدائق اتجاه مدينة نصر.

- شارع فيصل والهرم

- جامعة الدول العربية

- شارع البحر الاعظم



بينما انتظمت حركة الطرق على طريق الإسكندرية الصحراوي والمحور وكباري الساحل وعباس.



وفي ذات السياق، كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة، اليوم، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر، ورفعت الإدارة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار في ظل التقلبات المناخية الحالية التي تشهدها البلاد.







قد يهمك أيضا..













ننشر أخبار الطرق اليوم في مصر حيث رصدت متابعات الإدارة العامة للمرور بعض الكثافات المرورية بمحاور الطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيرة اليوم الاثنين.