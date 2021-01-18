وزير الدفاع التركي يصل إلى بغداد

أفادت قناة العربية في خبر عاجل نقلا عن مصادرها وصول وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى بغداد، فيما لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل.يأتي هذا فيما يقول محللون أنه اقتربت نذر المواجهة العسكرية بين العراق وتركيا في أعقاب تجاهل أنقرة جميع المطالب العراقية بوقف استباحة وانتهاك سيادة أراضيها، فيما تدرس القيادة العسكرية العراقية اقتراحات لتحريك طائرات حربية في محاولة لإعاقة التوغل التركي في الأراضي العراقية.