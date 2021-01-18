إيران تقترح على الأمم المتحدة دفع مستحقاتها المتأخرة من أموالها لدى كوريا

اقترحت إيران، على الأمم المتحدة، دفع المستحقات المتأخرة لها من الـ 7 مليارات دولار من أموالها المجمدة لدي كوريا الجنوبية.وأوضح الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب، أن إيران طالبت من الأمم المتحدة دفع المستحقات المتأخرة لها من الـ 7 مليار دولار من أموالها المجمدة لدى سيول، وفق لوكالة "يونهاب" الكورية.وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده تسعى إلى إيجاد سبل لدفع هذه المستحقات، المقدرة بـ 16،2 مليون دولار، مثلما تعودت أن تفعل وتفي بدفع ما عليها لهذه الهيئة الأممية منذ سنوات رغم القيود التي تعقد عمليات تحويل الأموال بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.