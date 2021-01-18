لندن قلقة من توقيف المعارض الروسي أليكسي نافالني

أعربت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الاثنين، عن "قلقها العميق" إزاء توقيف المعارض الروسي أليكسي نافالني الأحد لدى عودته إلى روسيا بعد أشهر عدة على تعرضه لعملية تسميم مفترضة.وقال وزير الخارجية دومينيك راب "توقيف السلطات الروسية لأليكسي نافالني الذي تعرض لجريمة مشينة، أمر يثير الصدمة" داعيا روسيا إلى التحقيق في كيفية "استخدام سلاح كيميائي على أراضيها" بدلا من "اضطهاد نافالني".وطالبها بالافراج عن المعارض "فورا".