انخفاض سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى 7.53 ليرة تركية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مرتفعًا من 7.45 ليرة تركية قد سجلها خلال العطلة أمس الأحد.وسجل سعر صرف اليورو انخفاضًا طفيفًا من 9.11 ليرات إلى 9،09 ليرات، فيما وصل سعر جرام الذهب إلى 444 ليرة تركية مرتفعًا من 437 ليرة.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال بعد اجتماعه مع أعضاء مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، الجمعة الماضي، أنه ضد رفع سعر الفائدة، لانها كانت سببًا في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في الأسواق المصرفية التركية.