مصادر: بدأ وضع بنوك أسئلة الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن المركز القومي للامتحانات بدأ في خطته لوضع الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي، والذي من المفترض أن يكون في مارس المقبل.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم الآن العمل على وضع بنوك الأسئلة بإشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.وقالت المصادر، إن هذا الامتحان التجريبي سيكون لتدريب الطلاب على شكل الامتحان الأساسي حتى يتطمئنوا، على أن يكون بلا درجات والهدف منه فقط هو اختبار الشبكات وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة الجديد.وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من قبل عن إجراء امتحانات الثانوية العامة 2021 خلال العام الدراسي الحالي وتصحيحها إلكترونيًا دون تدخل بشري، وعبارة عن اختيار من متعدد.وأضافت الوزارة أن كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2021 سيكون له 4 نماذج امتحانية مختلفة تضمن تكافؤ الفرص، وتقيس فهم مخرجات التعلم بالإضافة إلى أنه سيتم إتاحة نماذج امتحانية استرشادية لتدريب طلاب الصف الثالث الثانوي على شكل الامتحانات، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.