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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تبدأ اليوم تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:49 ص
الأسرى الفلسطينيين
الأسرى الفلسطينيين
سارة شريف
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أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، إنتهاء عملية تلقيح موظفي مصلحة السجون ضد فيروس كورونا مساء أمس الأحد، ومن المقرر أن تبدأ عملية تطعيم السجناء الفلسطينيين اليوم الأثنين، مشيرة إلى أن 20 معتقلاً تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19، من دون تحديد ما إذا كانوا إسرائيليين أم فلسطينيين.

وأكد "نادي الأسير الفلسطيني" تلقي 3 سجناء فلسطينيين في سجن "أشكلون" في الجنوب أمس الأحد اللقاح ضد فيروس كورونا، موضحًا أن السجناء الثلاث يعتبرون من الحالات المرضية الصعبة. وشدد نادي الأسير على "وجود لجنة طبية محايدة، تُشرف على إعطاء الأسرى اللقاح، ونوع اللقاح، وكيفية إعطائه".

وكانت مصلحة السجون قد أعلنت صباح أمس عزمها على تلقيح جميع السجناء لديها بمن فيهم الفلسطينيين ضد فيروس كورونا. ويأتي ذلك بعد ألمح وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا إلى أنه لن يتم تلقيح المعتقلين الفلسطينيين. وانتقد المدعي العام أفيخاي مندلبليت تلك التصريحات، معتبرا الإجراء "غير قانوني".

وقالت مصلحة السجون في بيانها أمس:"بعد تطعيم الموظفين ستبدأ تطعيمات النزلاء في السجون بما يتوافق مع البروتوكول الطبي والتشغيلي المعمول به. وهذا القرار يشمل كل السجناء دون تمييز".

وسيتم تطعيم السجناء وفق البروتوكول الموضوع من قبل وزارة الصحة، والذي يعتمد على تطعيم الفئات العمرية الأكبر سناً أولا.

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