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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

1.5 مليون جنيه منحة المولد النبوي لـ3 آلاف عامل غير منتظم في بورسعيد

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:44 ص
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فورًا.

وأعلن السيد السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أنه سيتم صرف منحة المولد النبوي الشريف لنحو 3109 عاملا غير منتظم ببطاقة الرقم القومي اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى 18 فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة آليات الصرف وتذليل كافة المشكلات التي تواجه هؤلاء العمال لضمان وصول تلك المنح إلى مستحقيها.

وقال، إن إجمالي ما سيتم صرفه يبلغ مليون و554 ألفا و500 جنيه، بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

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