إرسال عينة من هيروين ضبط مع عاطل بالتجمع للمعمل الكيميائي

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، بإرسال عينة من مخدر الهيروين ضبط بحوزة عاطل في منطقة التجمع بمحافظة القاهرة، للمعمل الكيميائي لفحصها، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.كان ضباط قسم شرطة التجمع قد تمكنوا من ضبط عاطل وعثر بحوزته على (كمية من مسحوق الهيروين المخدر- سلاح ناري - عدد من الطلقات- 2 ميزان حساس- مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة)، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح بقصد الدفاع، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.