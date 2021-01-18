بعد مصادرة أموال قادة «الإرهابية».. مدون سعودي: المصريون لفظوا الإخوان

أشاد المدون السعودي البارز منذر آل الشيخ مبارك، بالشعب المصري في وعيه ولفظه لجماعة الإخوان المسلمين.حيث قال مبارك في تغريدة عبر "تويتر": "عندما قامت ثورات الربيع العربي قال الإخوان لاتستعجلوا فالثورات تأخذ 10 سنوات حتى تحقق أهدافها! بعد 10 سنوات تونس عادت للفوضى وسوريا على حالها أما ليبيا فوضعها محزن ولم تسلم إلا مصر من تلك الدول حيث تنبه شعب مصر العظيم لخطر المؤامرة فالتفوا حول جيشهم وبإذن الله ليبيا بالطريق".يأتي هذا في أعقاب إصدار محكمة مصرية حكما بمصادرة أموال 89 من قادة تنظيم الاخوان، الذي صنفته السلطات المصرية منظمة إرهابية عام 2013.