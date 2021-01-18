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مصر

«القوى العاملة» تبدأ التدريب على الوحدات المتنقلة بالجيزة

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:41 ص
مديرية القوى العاملة
مديرية القوى العاملة
دعاء جابر
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بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، التدريب على الوحدة المتنقلة بقرية أم دينار والقرى المجاورة لها بمركز منشأة القناطر، على مهن الخياطة والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الـ14 وحدة تدريب المتنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان، في قرى ونجوع محافظات الجيزة، بورسعيد، البحر الأحمر، الغربية، المنوفية، الشرقية، بني سويف، دمياط، الإسماعيلية، وجنوب سيناء.

وأوضح محمد عيسى، مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة، أن التدريب على مهن الخياطة بدأ بـ10 متدربات، ومهنتي السباكة الصحية، وكهرباء المنازل.

وقال، إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربات في الدورة الواحدة إلى 10 متدربات فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين علي المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

ولفت إلى أن الدورة مدتها شهرًا كاملًا، بمعرفة مدربين مؤهلين، وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثاني سوف يحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

وأشار إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

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