انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لتطوير 5 قرى بمطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لتطوير 5 قرى بمطروح، وهي "زاوية العوامة وسيدى شبيب بالضبعة، وأبو مزهود ببرانى، وبهى الدين بسيوة، وسيدنا هود بالحمام" والتى تم إدراجها بمبادرة حياة كريمة وتذليل كافة العقبات بالتعاون مع الجهات المشاركة فى تنفيذ المبادرة فى القطاعات التنموية المختلفة للإسراع في توفير حياة كريمة للأهالي وفقا للمخطط والأعمال المدرجة، مع المتابعة الميدانية لتلك المشروعات والإسراع في نسب التنفيذ.وأوضح أن تضمنت المشروعات المركزية التي تم إدراجها في المبادرة للعام 2019 _ 2020 إنشاء مدرسة جديدة أولاد هيوب تعليم أساسي بقرية زاوية العوامة بالضبعة،حيث تم الإسناد من وزارة التربية والتعليم إلى هيئه الأبنية التعليمية مركزيا، وعمل شبكه خزانات صرف صحى لاهوائي في 4 قرى مؤكدا علي أنه بدعم من وزارة التضامن تم الإنتهاء من تطوير وإعادة بناء 134 منزل بالقرى ال 5 وتم التنفيذ بنسبة 100%.وأكد أنه في قرية بهى الدين بسيوة تم رصف طرق داخلية 2.3 كم داخل القرية ورفع كفاءة مركز شباب قرية بهى الدين ورفع كفاءة مدرسة بهى الدين ومقر الوحدة المحلية، حيث تم تدعيم القرية بأعمدة إنارة بعدد 100 عامود للقرية ورصف طرق أسفلتية بشوارع القرية بطول 1كم، مشيرا إلى أنه فى قرية سيدنا هود بالحمام تم رصف طريق مدخل القرية بطول 1،6 كم وترميم رفع كفاءة مركز شباب العبور بالقرية وإحلال وتجديد الوحده الصحية بالقرية وتجهيزاتها، موضحا أنه جارى دراسة إنشاء شبكه الصرف الصحي عن طريق خزان تحليل لا هوائي وإنشاء ملعب خماسى منجل بدعم من محافظة مطروح لأهالي القرية.وأضاف أنه فى قرية سيدى شبيب بالضبعة تم إنشاء 9 خزانات لتجميع مياه الأمطار بالقرية سعة 100م3 ورصف 5.600 كم بالقرية مع رفع كفاءة مدخل القرية ورصف طريق لمسافة 2،100كم بالإضافة إلى إنشاء خزان مياه أرضى بالوحدة الصحية بالقرية سعة 25م3 وترميم ورفع كفاءة مركز شباب سيدى شبيب وعمل سور حول الملعب الخماسى المنجل ورفع كفاءة الوحدة المحلية ومركز شباب حسنبك وتنجيل الملعب ورصف المدخل ودعم القرية بعدد 1 محول من خطه وزارة الكهرباء.وأشار إلى أنه تم إنشاء 11 فصلا مبنى جديد بمدرسة سيدى شبيب مكون من طابقين والإنتهاء من شبكة الصرف الرئيسية من خلال إنشاء خزان تحليل لا هوائي بدون مصرف، حيث تم تدعيم القرية بمحول قدرة 100 ك وات وأعمدة إنارة للقرية ورصف طرق أسفلتية بشوارع القرية بطول 800 متر، مؤكدا أنه فى قرية أبو مزهود ببراني تم إنشاء 6 خزانات لتجميع مياه الأمطار والانتهاء من شبكه الصرف الرئيسية من خلال إنشاء خزان تحليل لا هوائي بدون مصرف وتشغيل محطة تحليلة مياة وربط تجمعات القرية بالشبكه الموحدة للكهرباء.وتابع أنه تم رصف طرق 1،250 كم حيث تم تدعيم القرية بأعمدة إنارة بالطاقة الشمسية ل 10 منازل ورصف طرق أسفلتية بشوارع القرية بطول 800م، مشيرا إلى أنه في قرية زاوية العوامة بالضبعة تم الانتهاء من إنشاء 9 خزانات لتجميع مياه الأمطار بالقرية سعة 100م3 ورصف 2.5 كم طرق وعمل مطبات صناعية وإنشاء خزان مياه أرضى بالوحدة الصحية بالقرية سعة 25م3 ورفع كفاءة مركز شباب القرية وإنشاء ملعب جديد خماسي منجل وإنشاء 3 فصول جديدة اعدادى لمدرسة زاويه العوامة ورفع كفاءة الوحدة المحلية وإنشاء دور ثانى بها ودعم القرية ب 1 محول من خطه وزارة الكهرباء.كما أوضح أنه تم الانتهاء من شبكه الصرف الرئيسية من خلال إنشاء خزان تحليل لا هوائي بدون مصرف، حيث تم تدعيم القرية بأعمدة إنارة ومحول 100ك وات للقرية ورصف طرق اسفلتية بشوارع القرية بطول 600م، كما تم رصف مدخل القرية من الطريق الدولى حتى مركز الشباب وجارى رصف مدخل مدرسة أولاد هيوب.