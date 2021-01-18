«هو قادر».. أول ترنيمة بالكنيسة القبطية في 2021 (فيديو)

استقبل الأقباط الأرثوذكس، أول ترانيمهم، بالكنيسة في 2021، والتي أطلقها أحد مرنمي الكنيسة بالمهجر وهو المرنم موريد وليم.وقال موريد وليم في تصريحات لـ "الدستور" إنه يُقدم الشكر لله، على إنجاح أول أعماله الفنية والخدمية في العام الجاري، مُشيرًا إلى أن فريق العمل تكون من عدد من الخُدام بالكنيسة القبطية بمصر، وكذلك بأستراليا حيث يقيم هو، وفي الولايات المُتحدة الأمريكية.وعن رسالة العمل، قال:" أردنا بدء العام الجديد برسالة من الله إلى البشر، تُفيد أنه هو القادر على أي شيء وكل شيء، فهو الوحيد القادر على تحويل ألام البشر إلى أفراح، وله كذلك القدرة على تعزية البشر، ولا يعثر عليه أمرًا، وهو من أدعى دواعي الفرح في قلب الإنسان المؤمن الحق""هو قادر" ترنيمة جديدة من كلمات فوزي فرج، ألحان نادر صفوت، توزيع رفيق جمال، قانون راجي كمال، ميكس وماستر هاني ثابت، پوستر مينا خالد.