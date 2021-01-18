رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«هو قادر».. أول ترنيمة بالكنيسة القبطية في 2021 (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:39 ص
جريدة الدستور
جرجس صفوت
طباعة
استقبل الأقباط الأرثوذكس، أول ترانيمهم، بالكنيسة في 2021، والتي أطلقها أحد مرنمي الكنيسة بالمهجر وهو المرنم موريد وليم.

وقال موريد وليم في تصريحات لـ "الدستور" إنه يُقدم الشكر لله، على إنجاح أول أعماله الفنية والخدمية في العام الجاري، مُشيرًا إلى أن فريق العمل تكون من عدد من الخُدام بالكنيسة القبطية بمصر، وكذلك بأستراليا حيث يقيم هو، وفي الولايات المُتحدة الأمريكية.

وعن رسالة العمل، قال:" أردنا بدء العام الجديد برسالة من الله إلى البشر، تُفيد أنه هو القادر على أي شيء وكل شيء، فهو الوحيد القادر على تحويل ألام البشر إلى أفراح، وله كذلك القدرة على تعزية البشر، ولا يعثر عليه أمرًا، وهو من أدعى دواعي الفرح في قلب الإنسان المؤمن الحق"

"هو قادر" ترنيمة جديدة من كلمات فوزي فرج، ألحان نادر صفوت، توزيع رفيق جمال، قانون راجي كمال، ميكس وماستر هاني ثابت، پوستر مينا خالد.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يلقي بيان للحكومة أمام البرلمان اليوم

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من الرئيس السيسى لـ"أبومازن"

بعد استدعائه الحكومة.. الباز: تفاءلوا بالبرلمان الجديد

الصور

image description

مصادرة شيش وغلق كافتيريات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية بعرب العوامر

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أنفلونزا الطيور تنقذ الدجاج من مخالب الطيور الجارحة في الهند

بسرعة 150 كيلومترا في الساعة.. إعصار «كيمي» يقترب من شمال أستراليا

مصر مع السويد.. 8 مباريات حاسمة في كأس العالم لكرة اليد

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية