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اقتصاد

توصيل الغاز الطبيعي لـ60 منطقة جديدة بالمحافظات خلال 2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:38 ص
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال فى خطة العام المالى الحالى 2020-2021 والتى تستهدف توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة ضمن خطة الوزارة لزيادة أعدار المستفيدين من هذا النشاط الذى يقدم خدمة حضارية واقتصادية للدولة والمواطن.

وأوضح الملا أن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل يسير بخطى متميزة محققًا نتائج أعمال فى خطة العام المالى الحالى بلغت نسبتها 55% منذ بداية يوليو الماضى وحتى منتصف شهر يناير الحالى وذلك على الرغم من التحديات المفروضة من جائحة كورونا ليصل إجمالى المستفيدين من المشروع إلى أكثر من 11.8 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات مصر منذ بدء النشاط، لافتًا إلى أن الدعم الرئاسى والحكومى للمشروع ساهم بقوة في تحقيق أهداف التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى.

ومن المخطط خلال خطة العام المالى الحالى توصيل الغاز الطبيعى لما يزيد عن 60 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة في عدد من محافظات الجمهورية، وقد تم تدفيع الغاز فعليًا إلى 34 منطقة منها منذ بداية العام المالى الحالي.

ووجه الملا بالتوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والتيسير على المواطنين، حيث تم تركيب حوالى 90 ألف عداد ومخطط الإنتهاء من تركيب حوالى 600 ألف عداد بنهاية العام المالى.

وخلال اللقاء تم مناقشة الإجراءات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر فقرًا، كما تم استعرض موقف تقدم الأعمال فى مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة والتى تتضمن فى مرحلتها الأولى التوصيل إلى 5625 مخبزًا ضمن المناطق المتصلة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية يتم العمل على الانتهاء حاليًا من 1800 مخبز تم تسليمها من هيئة السلع التموينية وهذه المخابز كلها ستعمل بالعدادات مسبوقة الدفع.

حضر الاجتماع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونائبه للتخطيط والمشروعات ومساعديه لمشروعات التوصيل ورؤساء شركات بتروجت وغاز مصر وتاون جاس وغاز الأقاليم وغاز القاهرة وسيناء للغاز وصيانكو وأوفرسيز ومجموعة طاقة وناتجاس والفيوم للغاز وماياجاس.

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