التفتيش على 230 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا بالمنيا

قال وليد الإمام، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي بالتفتيش على 416 منشأة، فضلا عن القيام بـ12 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 211 محضرًا سلامة وصحة مهنية و14 حالة غلق إداري و27 ندوات توعية (اعرف - إحمي نفسك)، فضلًا عن بحث 34 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1025 منشأة دوري وحملات يعمل بها 3549 عاملًا، وأسفر التفتيش عن تحرير 155 محضر مخالفة لقانون العمل، كما تلقت المديرية 35 شكوى عمالية، تم تسوية 14 شكوى منها وديًا، وإحالة 12 شكوي منها للقضاء، وحفظ شكوى، و8 شكاوي أخرى ما زالت تحت البحث.وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني، تم اختبار وتقييم 13 دورة تدريبية بإجمالي 95 متدرب، فضلًا عن تنفيذ 4 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة لـ40 متدربًا.أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 230 منشأة، وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة.