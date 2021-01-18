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اقتصاد

رجال الأعمال المصريين الأفارقة تدعو المقاولين للعمل في مشروعات الإسكان

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:35 ص
رجال الأعمال المصريين
رجال الأعمال المصريين الأفارقة
علا العلاف
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عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة اجتماعا برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، وأعضاء لجنة التشيد والبناء، وذلك بحضور الأمين العام للجمعية، وذلك مع رئاسة الاتحاد الافريقي لمنظمات التشييد والبناء برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز، بغرض متابعة توصيات مؤتمر التشييد والبناء والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في ديسمبر 2020 الماضي وتنسيق العمل المشترك من خلال خطة العمل في 2021.

وأكد «الشرقاوي» ضرورة التفرقة بين التحديات التقليدية التي تواجه القطاع مثل النقل بأنواعه والانتقال والأعمال المصرفية والتي كلنا على علم تام بها ونتحدث فيها بصفة مستمرة، وبين التحديات غير التقليدية المتمثلة في قناعات المستثمر والتاجر المصري، حيث من الضروري ترجمة التحمس للنفاذ إلى إفريقيا الي واقع مشفوع بتأسيس للتواجد التجاري الفاعل للمنتجات المصرية في صورة مستدامة مع الشارع الإفريقي وتقديم في ذلك كل أنواع المنتجات والخبرات والخدمات وتحديدًا الاستشارية والهندسية والمقاولات بانواعها وقطاعاتها المختلفة.

وأكد الشرقاوي ان لجان الجمعية التخصصية ولجنة التشييد والبناء تدرس بالتعاون مع الاتحاد الافريقي لمنظمات التشييد والبناء تنفيذ عدد من الأنشطة خلال عام 2021 منها زيارة مكبرة لعدد من الدول الافريقية بمجموعة شركات في اكثر من قطاع، كذلك اجراء فاعليات لبحث ودراسة وفتح افاق لدعم دخول مواد البناء المصرية للسوق الافريقي ورفعها لمتخذي القرار للعمل علي ازالة المعوقات في ذلك الشأن.

ومن جانبه أكد رئيس اتحاد منظمات مقاولي التشييد والبناء الافريقي ان هناك فرص متاحة وسانحة بقوة في مجال مقاولات الطرق في العديد من الدول الافريقية منها بنين وجامبيا وكذلك مشروعات إسكان وإسكان اجتماعي في موريشيوس وأن الزيارات الميدانية لإفريقيا مع شركات المقاولات والاستشارات الهندسية هي المحرك الأساسي لتبادل المعلومات وتحقيق الأعمال في ظل الظروف المواتية والمتاحة والمدعومة من الإرادة السياسية المتوفرة بقوة في هذا العصر.

وأوضح «عبدالعزيز» أن اتحاد المقاولين الأفارقة دعا شركات المقاولات ورؤساء الاتحادات والمسئولين الحكوميين في القارة لزيارة المشروعات القومية والمدن الجديدة والإنفاق يؤسس داخل الجانب الافريقي قناعة لدرجة تصل إلى أنهم باتوا منبهرين بما يحدث في مصر وهذا ماذكره وزير الإسكان لموريوشيوس أثناء زيارته لمصر في مقارنة بين تنفيذ مشاريع الإسكان في مصر مقارنة مع نظائرها في كورويا الجنوبية.

وأشار المهندس مصطفى الأمير الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الجمعية تعمل جيدا على توفير المعلومات أمام أصحاب المشروعات وأمام شركات المقاولات وأنها تدعم وبكل قوة ورقة عمل تقدم عبر الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء حول توكيد أكواد البناء والمواصفات والعقود بشكل يخدم سهولة حركة المقاولين والمطورين والراغبين في العمل في قارة إفريقيا بشكل عام.

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