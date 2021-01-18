إصدار 130 ألف بطاقة خدمات متكاملة خلال أيام

قال خليل محمد خليل مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إنَّ هناك 130 ألف بطاقة خدمات متكاملة سيتمّ طباعتها خلال أيام معدودة، لافتًا إلى أنَّه يتمّ إصدار بطاقات بشكل يومي.وأضاف أنه عند تقديم الأشخاص ذوي الإعاقة لبطاقة الخدمات المتكاملة يتمّ مراجعة طلباتهم، وإرسالها لطباعة البطاقات يومي 1 و15 من كل شهر، يتمّ إرسال ملفات لشركة الطباعة والتي تتولى طبع البطاقات.ولفت مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنَّ المرحلة الأولى من المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تمّ إطلاقها، وسيتمّ إطلاق حملة إعلامية للتعريف بها.وأوضح أنَّ المشروع يهدف إلى توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية، بجودة عالية ومواصفات معتمدة، مشيرًا إلى أنَّهم في مرحلة التسجيل والحصر على الموقع.