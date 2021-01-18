محافظ مطروح: تم الانتهاء من المرحلة الثالثة بمشروع شبكة الصرف الصحي

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة بمشروع شبكة الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح، ودخول الخدمة العديد من المناطق، بالإضافة إلى اعتماد مشروعات الصرف الصحى بعدد من مدن المحافظة.وأوضح أنه جارى العمل بمشروعات الصرف الصحى بعدد من المدن منها سيوة والضبعة بالإضافة إلى إدراج مشروعات صرف صحى بمدن لأول مرة كالنجيلة وبرانى والسلوم.وأكد أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من جامعة مطروح على مساحة 50 فدانًا خاصة المبنى الإدارى والإسراع فى المبانى التعليمية لاستقبال جميع طلاب الجامعة التى نتوقع لها مستقبل كبير مع خطواتها الحالية نحو التميز وخدمة المجتمع المحلي.وأضاف أن تسعى المحافظة لإقامة كلية الطب والمستشفى الجامعي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أنه جارى التوسع فى إنشاء عدد من المدارس على أحدث مستوى سواء إنشائى أو تعليمى منها: المدرسة اليابانية بمنطقة الكيلو 7 ودخولها العام الدراسى القادم والمدرسة المتميزة (حدائق مطروح بمنطقة الخروبة).وأشار إلى أنه جاري إعادة رفع كفاءة مدرسة السلام الخاصة كمطلب هام للأهالي، بالإضافة إلى دراسة إنشاء مدرسة المصايد البحرية الفنية لتخدم ميناء جرجوب.