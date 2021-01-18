إقلاع أول طائرة مصرية إلى قطر منذ 3 سنوات

أقلعت صباح اليوم أولى رحلات شركة مصر للطيران المنتظمة من مطار القاهرة الدولي متوجهه إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد فترة توقف دامت لنحو ثلاث سنوات.وقالت مصادر بمصر الطيران، إن أولى رحلات مصر للطيران رقم MS935 أقلعت وعلى متن طائرة الشركة طراز بيونج B738 قرابة 40 راكبًا، وتم إنهاء إجراءات سفر الركاب عبر مبنى 3 بالمطار، على أن تعود مساء اليوم في تمام الساعة 4:50 تحمل رقم MS936 وتقل 91 راكبا.وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري يوم الثلاثاء الماضي الموافق 12 يناير، بعد قرار إغلاق المجال الجوي الذي استمر لقرابة 3 سنوات ونصف، لتسمح السلطة لشركات الطيران بين البلدين باستئناف الرحلات وفقا لجداول تشغيلية منتظمة.وأعلنت شركة مصر للطيران عن بدأ تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة بإقلاع رحلتها اليومية رقم "MS935 MS936" بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة.