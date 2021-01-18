ميناء الإسكندرية ينفي انهيار كوبري الدخيلة الجديد

نفى مسؤولي الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال البيان الصادر عنها اليوم الاثنين، ما تم تداوله مساء الأمس، من بيانات وأنباء مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود إنهيار بكوبري الدخيلة الجديد والذي يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي.وتؤكد هيئة الميناء أن ما إدعاه البعض من انهيار الكوبري ما هو إلا أنباء مغرضة مخالفة تمامًا للحقيقة وتهدف إلى زعزعة الثقة في نفوس المواطنين.وكما تؤكد الهيئة على أن الحركة المرورية على كوبري الدخيلة تسير بشكل طبيعي دون أية معوقات.كانت قد بلغت عدد سفن الوصول والمغادرة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 25 سفينة، وبلغت عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ 28 سفينة كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة 143،936 طن وبلغت عدد الحاويات المتداولة 2346 حاوية مكافئة، وتم دخول وخروج عدد 4388 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.