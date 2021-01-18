رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإسكان» تتابع مشروعات تطوير «مثلت ماسبيرو» بالقاهرة

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:27 ص
جريدة الدستور
الدستور
طباعة
تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، منطقة مثلث ماسبيرو، يرافقهم المهندس صلاح متولى، المشرف على تطوير مناطق مثلث ماسبيرو ومطار إمبابة وعين الصيرة، ومسئولو المنطقة، لمتابعة سير الأعمال بمشروعات التطوير الجارى تنفيذها وإزالة أي عقبات.

وتفقد مسئولو الإسكان، مشروع أبراج الإسكان البديل لمن وافق من سكان المنطقة على خيار العودة إليها بعد تطويرها، حيث اطلعوا على نماذج تشطيب وحدات الإسكان البديل، كما تفقدوا مشروع أبراج النيل ماسبيرو الجارى تنفيذها بالمنطقة.

كما اجتمع مسئولو الوزارة، بمسئولي المكاتب الاستشارية المشرفة على تلك المشروعات والشركات المنفذة، وطالبوا بسرعة رفع معدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، وتكثيف العمل حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد المقررة لها، وكذا الإلتزام بالمواصفات والجودة والكفاءة في التنفيذ.

من جانبه، أشار المهندس صلاح متولى، إلى أن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يشمل تنفيذ مشروع الأبراج، حيث يتكون المشروع من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبلغت نسبة التنفيذ نحو ٦٨ %، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبلغت نسبة تنفيذه نحو 73%، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2، وبلغت نسبة تنفيذه نحو 51%.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الأزهر على زواج التجربة

إجمالى إصابات كورونا فى العالم يتجاوز 95 مليون حالة

رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من الرئيس السيسى لـ"أبومازن"

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بسرعة 150 كيلومترا في الساعة.. إعصار «كيمي» يقترب من شمال أستراليا

مصر مع السويد.. 8 مباريات حاسمة في كأس العالم لكرة اليد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 18-1-2021

فيلم ليام نيسون الجديد «ذا ماركسمان» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية