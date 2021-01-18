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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء اليابان يتعهد أمام البرلمان بهزيمة كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:26 ص
يوشيهيدي سوجا
يوشيهيدي سوجا
وكالات
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تعهد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في خطاب أمام البرلمان بالتغلب على الموجة الأحدث من تفشي فيروس كورونا، ووضع خططا بيئية ورقمية قال إنها سوف تدعم الاقتصاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن سوجا، الذي شهد انخفاض شعبيته بسبب تعامله مع الوباء مع ارتفاع عدد حالات الإصابة، قال إن حكومته سوف تصدر قانونا يضيف عقوبات وحوافز إلى قانون إدارة الشؤون المتعلقة بالفيروس.

وقال رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه في سبتمبر، إن خططه للتحولات الخضراء والرقمية سوف تكون مصادر جديدة للنمو وأن الحكومة سوف تدعم الشركات التي تتوصل الى تقنيات متطورة مثل الخلايا الشمسية من الجيل التالي وبطاريات التخزين وإعادة تدوير الكربون.

وأضاف سوجا أن اليابان سوف توسع استخدام الهيدروجين وطاقة الرياح البحرية، وسوف تدخل تسعير الكربون وزراعة الغابات من أجل تحقيق هدف تحييد الكربون بحلول عام 2050.

وقال إنه من المتوقع أن تحقق استراتيجية النمو الأخضر في البلاد دفعة اقتصادية سنوية قدرها 190 تريليون ين (1.8 تريليون دولار) بحلول الوقت الذي يتحقق فيه الهدف.

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