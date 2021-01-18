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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مطروح: اقتربنا من الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى السلوم المركزي

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:20 ص
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار قطار التنمية من أجل مستقبل أفضل لأهالي مطروح مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى السلوم المركزي حيث تم الانتهاء من المنشآت وفرش الأثاث والأجهزة الطبية المختلفة لتكون على أحدث طراز طبى مع تركيب الأجهزة الطبية الحديثة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والاستعداد لاستقبال المرضي من الدول الشقيقة المجاورة.

وأوضح أن المستشفى سعة 94 سريرًا بالإضافة الى 8 أسرة عناية مركزة و8 أسرة لوحدة الغسيل الكلوي ووحدة حضانات، وتتكون المستشفى من بدروم وطابقين علويين بها جميع الأقسام 10 عيادات خارجية وعناية مركزة وعمليات وإقامة للأطباء والممرضات ونظام إنذار وإطفاء ومراقبة على أحدث مستوى وكذلك مفرمة ومحرقة مخلفات طبية سعة 25 كجم ومولد أكسجين يضخ بشبكة الغازات بالمستشفى.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى برانى المركزي تمهيدا للافتتاح حيث بلغت نسب تنفيذ الأعمال بنسبة 85% مؤكدا على أن مستشفي السلوم وبراني ستقوم الخدمة الطبية اللائقة للأهالي بالإضافة الى استقبال الأشقاء من دول شمال أفريقيا مشيرا الي ان تعمل حاليا الوحدات الصحية بمدن النجيلة وبرانى والسلوم بالخدمة الأهالي لحين افتتاحهما.

وأشار إلى أنه تم إعادة تطوير مستشفيات رأس الحكمة وسيوة مع استمرار متابعة تطوير مستشفيات مطروح للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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