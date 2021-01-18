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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

الأجندة السنوية والمرافق العامة أولى الملفات أمام «خطة النواب» اليوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:18 ص
جريدة الدستور
مني هيبة
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تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، أولى اجتماعتها في دور الانعقاد الحالي، اليوم الإثنين، بعقد اجتماعان تتناول خلالهما مناقشة خطة عملها على مدار الدور، وبحث القوانين التي قدمتها الحكومة خلال الفصل التشريعي السابق، فيما لم تسن للجنة الانتهاء منها.

وأوضح مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في تصريح لـ"الدستور"، أن اللجنة ستهل مناقشة قوانين الحكومة المحالة إليها من الفصل التشريعي السابق، بنظر تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

ويجيز القانون للجهات الإدارية إبرام عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع القيام بأي من الأعمال من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات في مختلف القطاعات بالدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات والتكنولوجيا والمياه والصرف الصحي والصحة.

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