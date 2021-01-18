رئيس الوزراء يلقي بيان للحكومة أمام البرلمان اليوم

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، عرض بيان من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة.كما يشهد البرلمان اليوم، عرض بيان من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبرنامج وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.ويشهد غدا الثلاثاء، بيان من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، عن موقف الوزارة بشأن ‏تنفيذ برنامج الحكومة، بالإضافة إلى بيان من أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.ويشهد يوم الأربعاء المقبل بيان من وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وأيضا بين من وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.بينما يشهد يوم الخميس، بيان من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موقف الوزارة، ومن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.