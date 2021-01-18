رئيس الوزراء يلقي بيان للحكومة أمام البرلمان اليوم
الإثنين 18/يناير/2021 - 10:16 ص
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، عرض بيان من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة.
كما يشهد البرلمان اليوم، عرض بيان من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبرنامج وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ويشهد غدا الثلاثاء، بيان من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، بالإضافة إلى بيان من أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ويشهد يوم الأربعاء المقبل بيان من وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وأيضا بين من وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
بينما يشهد يوم الخميس، بيان من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موقف الوزارة، ومن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
كما يشهد البرلمان اليوم، عرض بيان من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبرنامج وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ويشهد غدا الثلاثاء، بيان من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، بالإضافة إلى بيان من أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ويشهد يوم الأربعاء المقبل بيان من وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وأيضا بين من وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
بينما يشهد يوم الخميس، بيان من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موقف الوزارة، ومن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.