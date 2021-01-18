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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«شباب الخير» يوزعون وجبات ساخنة وبطاطين على المشردين بالإسكندرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:16 ص
مبادرة شباب الخير
مبادرة شباب الخير
هبه عويضه
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بـ « وجبات ساخنة وبطاطين» بادر مجموعة من شباب الخير بمحافظة الإسكندرية، بمساعدة المشردين بتوزيع بعض الاحتياجات عليهم خاصة في أيام البرد القارس التي تتعرض لها مدينة الثغر خلال الفترة الحالية في فضل الشتاء.

وقال محمد الزعيري، مؤسس فريق « شباب الخير أيد واحدة» بالإسكندرية، أن الفريق يقوم بالعديد من الفاعليات والحملات على مدار العام، ومنها حملة العلاج، وبناء المساجد، وتوزيع الوجبات، والملابس والبطاطين، وذلك من خلال الشباب المشاركين في الفريق.

وأضاف مؤسس فريق « شباب الخير أيد واحدة» لـ « الدستور» أنه مع بداية فصل الشتاء تبدأ حملة البطاطين ويتم توزيعها على المشردين بالشوارع والمحتاجين، خاصة أن برد الإسكندرية شديد، فضلًا عن توزيع ملابس وأحذية، ووجبات ساخنة بتوزيع 130 وجبة مكونة من «أرز ودجاج وخضار» في طريق الكورنيش والشوارع الرئيسية والجانبية بالمحافظة.

وأشار إلى أن حملة الوجبات والبطاطين مستمرة طوال فصل الشتاء، حيث يتم حصر المحتاجين والتوزيع عليهم من خلال الفريق الذي يضم 100 متطوع، ويتم التوزيع بالشوارع من خلال 20 متطوع فقط وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد.

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