رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يخطط لإصدار 100 عفو.. ويستثني نفسه

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:15 ص
ترامب
ترامب
منار أحمد
طباعة
أفادت مصادر مطلعة من البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لإصدار 100 عفو وقرارات بتخفيف أحكام في آخر يوم له في منصبه غدًا الثلاثاء، وفقًا لصحيفة "نيوريوك تايمز"، ويبدو أن المتاجرين بقرارات العفو الرئاسية كثر ضمن الحلقة القريبة من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، الذي يمضي ساعاته الأخيرة في البيت الأبيض.

وأوضح 3 أشخاص مطلعين على الأمر، لشبكة "سي أن أن"، أن مجموعة المشمولين بالعفو كبيرة، وتتضمن بعضًا من مغني الراب البارزين وغيرهم، لكن ليس من المتوقع أن تشمل ترمب نفسه.

إلى ذلك، قال مصدران آخران إن البيت الأبيض عقد اجتماعا أمس الأحد لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة العفو.

كما أوضحا أن ترمب الذي كان يسعى إلى تسريع إجراءات العفو قبل 25 ديسمبر، عاد وخفف الوتيرة قبيل أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول وبعدها مباشرة.

وعلقت الصحيفة عن القرار، مشيرة إلى أن منظور العفو الرئاسي في الأيام الأخيرة أدى لتغذية محاولات شراء مقابلة الرئيس المنتهية ولايته.

كما أشارت في تقرير مطول إلى أن حلفاء ترمب جمعوا عشرات الآلاف ممن يريدون الحصول على عفو منه.

وأفادت بأن وثائق ومقابلات وجماعات ضغط ومحامين، كشفوا أن "سوقا مربحا للعفو نشأ بسبب جمع حلفاء الرئيس رسوما من بعض المدانين الأثرياء أو من حولهم للدفع بقضاياهم وطلبات العفو إلى البيت الأبيض".

إلى ذلك، لفتت إلى أن حدة التنافس على سوق العفو ارتفعت بعدما تبين أن ترمب لم يعد لديه فرصة لقلب نتائج الانتخابات لصالحه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

هشام طلعت مصطفى: مشروعنا في حدائق العاصمة بفكر 2021.. وأدعو المطوريين العقاريين للاستثمار في المنطقة

بينهم «ورثة مرسي».. قبول التحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر «الإخوان»

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بسرعة 150 كيلومترا في الساعة.. إعصار «كيمي» يقترب من شمال أستراليا

مصر مع السويد.. 8 مباريات حاسمة في كأس العالم لكرة اليد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 18-1-2021

فيلم ليام نيسون الجديد «ذا ماركسمان» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية