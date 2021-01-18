ترامب يخطط لإصدار 100 عفو.. ويستثني نفسه

أفادت مصادر مطلعة من البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لإصدار 100 عفو وقرارات بتخفيف أحكام في آخر يوم له في منصبه غدًا الثلاثاء، وفقًا لصحيفة "نيوريوك تايمز"، ويبدو أن المتاجرين بقرارات العفو الرئاسية كثر ضمن الحلقة القريبة من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، الذي يمضي ساعاته الأخيرة في البيت الأبيض.وأوضح 3 أشخاص مطلعين على الأمر، لشبكة "سي أن أن"، أن مجموعة المشمولين بالعفو كبيرة، وتتضمن بعضًا من مغني الراب البارزين وغيرهم، لكن ليس من المتوقع أن تشمل ترمب نفسه.إلى ذلك، قال مصدران آخران إن البيت الأبيض عقد اجتماعا أمس الأحد لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة العفو.كما أوضحا أن ترمب الذي كان يسعى إلى تسريع إجراءات العفو قبل 25 ديسمبر، عاد وخفف الوتيرة قبيل أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول وبعدها مباشرة.وعلقت الصحيفة عن القرار، مشيرة إلى أن منظور العفو الرئاسي في الأيام الأخيرة أدى لتغذية محاولات شراء مقابلة الرئيس المنتهية ولايته.كما أشارت في تقرير مطول إلى أن حلفاء ترمب جمعوا عشرات الآلاف ممن يريدون الحصول على عفو منه.وأفادت بأن وثائق ومقابلات وجماعات ضغط ومحامين، كشفوا أن "سوقا مربحا للعفو نشأ بسبب جمع حلفاء الرئيس رسوما من بعض المدانين الأثرياء أو من حولهم للدفع بقضاياهم وطلبات العفو إلى البيت الأبيض".إلى ذلك، لفتت إلى أن حدة التنافس على سوق العفو ارتفعت بعدما تبين أن ترمب لم يعد لديه فرصة لقلب نتائج الانتخابات لصالحه.