رخصة وزي موحد للسايس شرط مزاولة النشاط

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن اللجنة المشكلة بهدف تنظيم انتظار المركبات في شوارع المخافظات، ومدن المجمعات العمرانية، مسئولة عن منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد وكذا الأشخاص التابعين للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار.وشدد "شعراوى" على ضرورة عدم مزاولة النشاط بدون ترخيص حتى لايقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون، وكذا إلتزام المرخص له بمزاوله نشاطه في المكان المخصص له من الجهة المختصة والتأكيد على إلتزام الشركات والأفراد بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن إنتظار المركبات وإلتزام العاملين بارتداء الزي المخصص لهم مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينة لدى المواطنين وعدم استغلالهم من الخارجين على القانون، بالإضافة إلى التأكيد على المواطنين ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للانتظار.