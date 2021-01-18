جمال سليمان يرتدي روب المحاماة في «الطاووس»

انتهى الفنان جمال سلميان من تصوير أسبوعين كاملين من مسلسله الجديد "الطاووس" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بعد ابتعاده خلال الفترة الماضية.وبدأ "سليمان" التصوير داخل ستوديو مصر خلال الأيام الماضية بتواجد عدد كبير من طاقم العمل، تحت إشراف المخرج رؤوف عبد العزيز الذي حضر للعمل خلال الأسابيع الماضية بعد اعتذار جمال سليمان عن مسلسله الآخر "الحرير المخملي".ويقدم سليمان في العمل الجديد دورا بعيدا عن الصعيدي والتاريخي، حيث يقدم دور محام كبير ومخضرم يحاول كشف قضية كبيرة تقلب الرأي العام من خلال فريق كبير يعمل معه لكشف الحقائق.ونجح رؤوف في إقناع سيدة المسرح العربي سميحة أيوب بالانضمام للعمل مع الفنانة سهر الصايغ وعدد كبير من النجوم جار الاتفاق معهم لبدء التصوير.