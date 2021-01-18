قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني على التوالي؛ نظرًا لسوء حالة الطقس وزيادة سرعة الرياح.وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، إن حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعي ومنتظم، رغم إغلاق البوغازين، ووجه إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.وتواصل سقوط الأمطار على الإسكندرية منذ أمس واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات والدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" لتسهيل سير المواطنين، فيما عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليًا إلى نوة "أنواء الفيضة الكبيرة" وتستمر ستة أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية وهي نوة شديدة الأمطار.