3034 إصابة بكورونا في أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الإثنين، تسجيل 3 آلاف و34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وكتب ستيبانوف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إنه "في 18 يناير، تم تسجيل 3034 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 107 أطفال و87 عاملا طبيا".وأوضح أنه تم تسجيل 67 حالة وفاة جراء الفيروس ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 20 ألفا و869 شخصا، فيما تم تسجيل 5 آلاف و263 حالة تعافي ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 871 ألفا و196 حالة تعاف.وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم إجراء ما يقارب من 13 ألفا و247 اختبارا على فيروس كورونا المستجد، ومنهم ما يقرب من 10 آلاف و401 تم إجراؤها بواسطة تفاعل البوليميراز المتسلسل.