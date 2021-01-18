بريطانيا تخطط لتلقيح كبار السن ضد كورونا منتصف فبراير المقبل

أعلن وزير نشر اللقاحات بالحكومة البريطانية ناظم الزهاوي، اليوم الإثنينن، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما ولم يتم تلقيحهم ضد فيروس كورونا حتى الآن من المقرر أن يتم تطعيمهم منتصف الشهر المقبل.وقال الزهاوي، وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إنه "لا يريد منهم أن يقلقوا ابدأ "، موضحا أن كبار السن الذين يبلغ أعمارهم عن 80 عاما ولم يتلقوا لقاح "كوفيد-19" يجب أن يطمئنوا لأنهم سيتلقون اللقاح منتصف فبراير المقبل على الرغم من أن بعض الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما تلقوا اللقاح في بعض المناطق.