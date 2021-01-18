369 إصابة بفيروس كورونا في تايلاند

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في تايلاند، اليوم الإثنين، تسجيل 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 ألفا و423 حالة.وذكر المركز -في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني- أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 70 حالة وفاة.وتضمنت الإصابات الجديدة 82 حالة محلية، و275 حالة من العمال المهاجرين، و12 حالة من الوافدين الخاضعين للحجر الصحي.وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.وقال: "لا نتوقع أن ينتهي التفشي اليوم أو غدا"، مضيفا أنه يتوقع أن يهدأ الوضع في منتصف فبراير المقبل".