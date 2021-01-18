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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مقر جديد لخدمة مستثمري العاشر من رمضان بـ 30 مليون جنيه

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:05 ص
جمعية مستثمرى العاشر
جمعية مستثمرى العاشر من رمضان
أسماء إبراهيم
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تعتزم جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بقيادة الدكتور سمير عارف الانتهاء من إنشاء مقرها الجديد لخدمة المستثمرين خلال العام المقبل، على مساحة 6000 متر مقسمة على 3 أدوار سطحية بإجمالى تكلفة قيمتها 30 مليون جنيه.

و كشف المهندس حمدي عتمان، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة إنشاء المقر الجديد، أن المقر الجديد لجمعية المستثمرين هو ترجمة حقيقية لأحلام وطموحات مجلس الإدارة الحالي ليكون بمثابة بيت للصنّاع والمستثمرين بالعاشر من رمضان، ويكون مجهزًا لاستقبال كبار الزوار والمسؤولين على أعلى مستوى يليق بأكبر مدينة صناعية في مصر.

وأرجع رئيس اللجنة المشرفة على المقر الجديد الفضل في الانتهاء من الإجراءات وبدء إنشاءات المقر الجديد، إلى مجلس الإدارة الحالي بالإضافة إلى الجهد الكبير للجنة المشرفة على المشروع، والتي تضم كلا من أيمن رضا، والمهندس جمال حجازي، والمهندس علاء فايد.

ويضم الدور الأرضي للمقر الجديد بهو الاستقبال وغرف ومكاتب إدارية للهيكل الإداري للجمعية مؤدى إلى غرفة اجتماعات كبرى بارتفاع 6.5 متر تسع 500 فرد، كما تتضمن الأدوار المتكررة على مجموعة من القاعات الكبرى والمتوسطة، لتلبية كافة اجتماعات وأغراض الجمعية وكافة اللجان والشُعب المتخصصة التي تخدم الصناعة والمستثمرين.

وقال "عتمان" أن نجاح مجلس الإدارة فى إنشاء مقر الجمعية الجديد مرتبط بشكل مباشر، في نجاحه أيضا في إدارة مشروع المجاورة السكنية الخاصة بإسكان العاملين بالمدينة والتي أوشكت على الانتهاء وساهمت في توفير الموارد المالية اللازمة لإنهاء مشروع المقر.

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