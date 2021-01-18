1003 إصابات بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان اليوم الإثنين ألف وثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 169 ألفًا و99 حالة.وذكرت وزارة الصحة -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" المحلية على موقعها الإلكتروني، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 468 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 153 ألفا و503 حالات.وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا لايزال يقف عند 24 ألفا و875 حالة، منهم 294 مريضًا في حالة حرجة.