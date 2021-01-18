وزير التنمية المحلية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون «السايس»

وافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، ما يعرف باسم "السايس"، الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تنفيذًا لنص المادة الثانية من مواد القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر يوليو 2020، بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قرارًا باللائحة التنفيذية للقانون وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.وقال وزير التنمية المحلية، إن هذا القانون سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة.