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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنوب إفريقيا تدرس زيادة الضرائب لتمويل شراء لقاحات كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:00 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين، أن الخزانة العامة في جنوب إفريقيا تدرس زيادة الضرائب كإحدى الآليات المحتملة لتمويل عملية شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من أجل تطعيم المواطنين.

ونقلت صحيفة "بيزنس داي" الاقتصادية الصادرة في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا عن دوندو موجاجاني مدير عام الخزانة القول إن الحكومة تنظر إلى موضوع اللقاحات باعتباره مصلحة عامة، وهي ملتزمة بتمويل توفيرها سواء مع أو بدون دعم من القطاع الخاص والأنظمة الصحية المختلفة.

وأضاف موجاجاني أن الخزانة تدرس الخيارات المتاحة لتمويل خطة التطعيم بما في ذلك زيادة عجز الميزانية أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا تقدر التكلفة القصوى لعملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لكامل الدولة بنحو 20 مليار راند (1.3 مليار دولار)، في حين أن التقديرات الأحدث الصادرة عن الخزانة العامة تقل كثيرا عن هذا الرقم.

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