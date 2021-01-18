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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شك في سلوكها.. تأجيل محاكمة تاجر أقمشة متهم بقتل زوجته للغد

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:58 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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قررت محكمة الجنايات، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة تاجر أقمشة متهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بدائرة قسم شرطة الخصوص، في القضية المقيدة برقم ۲۹۸ لسنة ۲۰۲۰ كلي شمال بنها، للغد.

وخلال الجلسة قدم المستشار محمد قطب دفاع المتهم، حافظة مستندات للمحكمة، وتقرير طبيب يثبت أن المتهم يعاني من مرض نفسي ولا يدرك أفعاله وطالب ببراءة المتهم.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "روماني.ع. ح" بقتل المجني عليها سمرية خلف يوسف عبد الشهيد مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا فرد خرطوش، وما أن ظفر بها حتى أطلق صوبها عبارة نارية من السلاح الناري المضبوط حوزته، فأحدث ما بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك إزهاق روحها.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحا نارية غير مششخن "فرد خرطوش" وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

وأقر المتهم بارتكابه للواقعة بتحقيقات النيابة العامة، وذلك على إثر شكه في سلوك المجني عليها، أحضر سلاح ناري (فرد خرطوش – ذخيرة ) وما أن سنحت له الفرصة اصطحب المجني عليها لإحدى الغرف، وعلى إثر ذلك طلب منها فتح نافذة الغرفة، وحال ذلك أطلق صوبها عيارة نارية من ذلك السلاح، فأحدث بها الإصابة الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك قتلها.

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