حجز صاحب ثلاجة متهم بحيازة 2 طن لحوم فاسدة

أمرت النيابة العامة بحجز صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية لحيازته 2 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقاهرة 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، بحوزته 2،8 طن "مصنعات لحوم" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.