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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

للمرة الثانية.. تجديد حبس 8 متهمين بتجارة العملة بـ25 مليون جنيه

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:53 ص
الاتجار بالعملة
الاتجار بالعملة
حسام التمساح
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قررت محكمة الجنايات للمرة الثانية، تجديد حبس 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابي والاتجار بالعملة وحيازة 25 مليون جنيه، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وحضر الجلسة المستشار محمد قطب، دفاع المتهمين، وطلب بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة، ودفع ببطلان الضبط.

وكانت قد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص من كبار تجار العملة بعدد 4 محافظات، هي القاهرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، نتيجة تورطهم بجرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي مضرين بذلك بالاقتصاد القومي بالبلاد.

وأسفرت التحريات عن قيام المتهمين في سبيل إخفاء أنشطتهم المؤثمة بمزاولة العديد من الأنشطة التجارية المختلفة، والتي يتخذونها كغطاء يخفي تجارتهم المشبوهة، وبمداهمة مقار عملهم ومحال إقامتهم ضُبط بحوزتهم العديد من العملات الأجنبية المختلفة التي بلغت قيمتها بما يعادل 25 مليون جنيه مصري.

وبعرض المتهمين والمضبوطات المالية على النيابة العامة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإيداع المبالغ المالية المضبوطة بالبنك المركزى المصري.

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