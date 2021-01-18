سلطنة عمان تعين قائدين جديدين لسلاحي البحرية والجوية

‏أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، مرسومان سلطانيان قضى الأول بتعيين الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي، أمينًا عامًا بوزارة الدفاع بمرتبة وزير، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.كما نص المرسوم السلطاني على ترقية العميد الركن بحري سيف بن ناصر بن محسن الرحبي، إلى رتبة لواء ويُعين قائدًا للبحرية السلطانية العمانية وترقية العميد الركن جوي مهندس صالح بن يحيى بن مسعود المسكري، إلى رتبة لواء ويُعين آمرًا لكلية الدفاع الوطني.‏وقضى المرسوم الثاني بترقية اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي، إلى رتبة فريق ويُعين رئيسًا لأركان قوات السلطان المسلحة، وترقية العميد الركن طيار خميس بن حمّاد بن سلطان الغافري، إلى رتبة لواء ويُعين قائدًا لسلاح الجو السلطاني العماني.