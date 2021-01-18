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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مكتبة الإسكندرية تصدر «مغامرات بحّار ونجمة البحار» للأطفال

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:47 ص
مغامرات بحّار ونجمة
مغامرات بحّار ونجمة البحار
هبه عويضه
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أصدر مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية قصة للأطفال بعنوان «مغامرات بحّار ونجمة البحار»، وذلك بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، ومؤسسة فاردينويانيس اليونانية، وكرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه. القصة من تأليف جيهان نبيل ذكي، ورسوم أسامة علي، وهدير دهب.

القصة هي الأولي من نوعها في المكتبة العربية، وتهدف إلى تعريف الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة بقيمة وأهمية التراث الثقافي الغارق، وضرورة المحافظة عليه. وهي تعد أول قصة للأطفال تقوم بنشرها مكتبة الإسكندرية في هذا المجال.

وقد قامت المكتبة بتشجيع إصدار هذه القصة لما لها من أهمية في تثقيف الأطفال بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه وكان ذلك بعد أن تم الإعلان عن فكرة القصة في الاحتفالية الخاصة بمرور عشر سنوات على إنشاء مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، وقد تبني الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية الفكرة ودعمها لما في ذلك من أثر علي رفع وعي الجيل الجديد بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.

القصة هي إحدى مساهمات مشروع التوعية بالتراث الثقافي المغمور بالمياه "بحّــار"، التابع لمركز الآثار البحرية بجامعة الإسكندرية، بدعم من مؤسسة هونور فروست للبحث العلمي بانجلترا.

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