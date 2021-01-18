ارتغاع اصابات كورونا في بلغاريا لـ 211813

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من أصل 1194 فحصًا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 211 ألفًا و813 شخصًا.وذكرت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفقًا لوكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الإثنين، أنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 9 وفيات ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 8 آلاف و483 وفاة.وأفادت بارتفاع حصيلة المتعافين إلى 156 ألفا و722 شخصا بعدما تماثل 396 شخصًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا 46 ألفا و608 حالات من بينها 3485 شخصا بحاجة إلى تلقي العلاج بالمستشفيات و341 حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.