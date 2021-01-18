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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس 4 تنمروا على معاق ذهنيا وربطوه بسقف غرفة في نبروه

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:44 ص
حبس
حبس
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قررت نيابة طلخا برئاسة المستشار أحمد المسلمي، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، حبس 4 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتمهة التنمر علي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة معاق ذهنيا.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد برصد المتابعة لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو متداول بين بعض الأشخاص يظهر به مجموعه من الأشخاص يتنمرون على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة معاق ذهنيا، ويظهر فيه المجنـي عليه موثق بحبل حول خصره ومعلق بسقف حجرة معروشه بالعروق الخشبية وسط منطقة زراعية، وقيام أحدهم بإنزال بنطال المجني عليه للتهكم عليه والسخرية منه.

ومن خلال الفحص أمكن تحديد هوية الشخص المعتدي عليه، وتبين انه يدعي "ا. ي. م. ط"، 19 عاما، ومقيم طرف والدته المدعوة "ا. ي. إ.ع"، 50 عاما، ربة منزل، بقرية " طنيخ " دائرة مركز نبروه،
وبتكثيف التحريات تم تحديد الأشخاص القائمين بالأفعال المشار إليها سلفا بمقطع الفيديو وهم كل من "ع. إ. م. إ"23 عاما، عامل، و"م. ا. ي. م. ا"، 23 عاما، عامل، و"م. ز. م. ع"،26 عاما، عامل، و"أ.ط. ا. ع"،25 عاما، عامل، ويقيمون قرية " طنيخ " دائرة مركز نبروه.

و عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السخرية من المجني عليه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021420 جنح مركز شرطة نبروه وبالعرض على النيابة العامة،
قررت حبس المتهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، كما قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهمين.

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