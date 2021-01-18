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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق عملية التطعيم ضد كورونا لجميع فئات السكان في روسيا

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:43 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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انطلقت في روسيا، اليوم الاثنين، عملية التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا، والتي ستشمل جميع فئات السكان الراغبين بذلك نظرا لأن عملية التطعيم مجانية، ويمكن للمواطنين التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" أو لقاح "إيبي فاك كورونا".

وكانت عمليات التطعيم قد بدأت في روسيا في العاشر من ديسمبر الماضي، وشملت العاملين في القطاع الطبي والمجال التعليمي وكذلك الذين يعانون من أمراض مزمنة وفئات أخرى من السكان، وفي 13 يناير الحالي، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتقال إلى التطعيم الشامل.

ومن جانبها، أكدت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، التي تترأس المقر العملياتي لمكافحة العدوي، أن كل شيء جاهز للانتقال من التطعيم على نطاق واسع إلى التطعيم الشامل في البلاد اعتبارا من 18 يناير الجاري، وقالت" سيتم تخصيص حوالي 2.1 مليون جرعة من اللقاح لطرحها للتداول الجماهيري بحلول نهاية شهر يناير"، مؤكدة أن بلادها تملك الموارد الكافية لتنفيذ التطعيم المجاني للسكان ضد فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، قالت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور،" إنه يتعين تنظيم التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا بشكل يسمح بتكوين المناعة الجماعية لدى السكان مع بداية الخريف، عندما تبدأ أمراض البرد بالانتشار على شكل وباء"، مشيرة إلى أن التطعيم يمكن أن يغطي في السنة الأولى 60 % من سكان البلاد.

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