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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. الحكم على 4 متهمين بقتل فرد أمن مدرسة واحتجاز آخرين

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:42 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، الحكم على 4 متهمين بقتل فرد أمن مدرسة واحتجاز اأخران بمدينة نصر.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة أحالت المتهمين إلى فضيلة المفتي للبت في إعدامهم من عدمه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة الصادر عن نيابة مدينة نصر برئاسة المستشار أيمن بدوي، قيام كل من "محمد. م"، عاطل، و"محمد. م. ك"، عاطل"، "أحمد. ع"، مقاول، و"يوسف. ب"، مقاول، بقتل المجني عليه محمد صالح سنهابي عمدا بدافع السرقة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصصم على قتله مستخدمين سلاح ناري وذخيرة وأسلحة بيضاء متسورين مدرسة "فويتشر" محل الواقعة في الليل المظلم ودلفوا لداخلها فوقع المجني عليه فريستهم الأولى وحاول مقاومتهم وعلى إثر ذلك بادر المتهمين بالتعدي عليه وتكميم فمه وتكبيل يديه وتوثيق قدماه والضغط على عنقه مستخدمين قطع من القماش قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا ما ألم به من اصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأشار قرار الإحالة إلى أنه اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى من سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة والمملوكة لمدرسة "فيوتسر"، بأن دلفوا إلى المدرسة وقاموا بتكبيل يد المجني عليهم وتوثيق قدمهم وتكميم أفواههم وتعدوا عليهم بالضرب محدثين ما ألم بهم من إصابات حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المنقولات.

كما أشار قرار الإحالة قيام المتهمين باحتجاز المجني عليهم "ثابت عبدالقادر"، و"محمود محمد" دون وجه حق وهددوهم بإزهاق أرواحهم وقاموا بتعذيبهم وتعدوا عليهم بالضرب كما قاموا بإتلاف أموالا لايمتلكونها وجعلوها غير صالحة للاستخدام وقد ترتب على ذلك ضررا تجاوزت قيمته خمسون جنيها.

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