عامل يتهم خفير خصوصي بطلخا بابتزاز زوجته بفيديوهات خاصة بها

اتهم عامل خفيرا خصوصيا بمعرض سيارات على طريق طلخا جمصه بابتزاز زوجته بفيديوهات خاصة بها عقب إرسالها له بعد تعرفه عليها عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك ".وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمم الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بحضور كل من محمد أ أ ع ٣٦ عاما عامل ومقيم شارع " عبدالمنعم رياض" جزيرة الدهب بالجيزة وشقيقته محاسن ٤٠ عاما ربة منزل، ومقيمة أبو النمرس بالجيزة "طرف أول" وكريم ج ا ٢٧ عاما خفير خصوصى بمعرض سيارات نقل كائن على طريق "رافد جمصة" ومقيم كوم حمادة بالبحيرة "طرف ثان" لمركز شرطة طلخا.وأبلغ الطرف الأول بقيام الثالث بالتعرف على زوجته المدعوة لازمة م إ، وشهرتها صباح ٣٠ عاما ربة منزل.ومقيمة طرف زوجها بذات العنوان عن طريق موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " وتحصل منها على صور ومقاطع فيديو خاصة بها وحاول إبتزازها حيث طلب منها التقابل معه بموقف سيارات الأجرة الكائن ببندر طلخا.وأضاف أنه عند حضور المتهم قام وشقيقته باصطحابه لديوان المركز للابلاغ وبمواجة المتهم أيد ذات المضمون وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٤٣ ٢٠٢١ إدارى مركز شرطة طلخا وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.