1204 إصابات جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الإثنين، تسجيل 1204 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى 86 ألفا و674 حالة.وأضافت الشبكة اليابانية، أن اليوم هو السادس على التوالي، الذي تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية في طوكيو الـ 1000 حالة.