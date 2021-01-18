رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصدر: ترامب لا ينوي العفو عن نفسه أو أفراد أسرته

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:30 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
قال مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يميل حتى الآن لعدم إصدار قرار بالعفو عن نفسه وهو يتأهب لإصدار قائمة تتضمن أكثر من 100 قرار بالعفو أو تخفيف الأحكام، غدا الثلاثاء، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم الأربعاء.

وكان مستشارون بالبيت الأبيض قد قالوا إن "ترامب" بحث بصفة غير رسمية مع مستشاريه الإقدام على هذه الخطوة الاستثنائية بالعفو عن نفسه، لكن بعض المسؤولين في الإدارة حذروه من ذلك لأنه سيبدو مذنبا
بهذا القرار.

وقال عدد كبير من الخبراء إن العفو عن النفس سيكون قرارا غير دستوري، لأنه ينتهك المبدأ الأساسي القائل إنه يجب ألا يكون أي إنسان الحكم في قضية يقف فيها موقف المتهم.

وجادل آخرون بأن العفو عن النفس دستوري لأن سلطة العفو وردت بصياغة عامة في الدستور، وتوضح النصوص التاريخية أن مؤسسي الدولة في القرن الثامن عشر ناقشوا فكرة العفو عن النفس لكنهم اختاروا ألا يفرضوا قيدا صريحا على سلطة العفو.

وفي الأسبوع الماضي، وجه مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون إلى "ترامب" تهمة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول مقر الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير، وسيحاكم ترامب أمام مجلس الشيوخ وإذا أدين فقد يفقد أهليته لترشيح نفسه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة في 2024.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول تعليق من الأزهر على زواج التجربة

رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من الرئيس السيسى لـ"أبومازن"

حتى لا تُُصاب بـ«كورونا».. احذر 10 أشياء تضعف المناعة

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بسرعة 150 كيلومترا في الساعة.. إعصار «كيمي» يقترب من شمال أستراليا

مصر مع السويد.. 8 مباريات حاسمة في كأس العالم لكرة اليد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 18-1-2021

فيلم ليام نيسون الجديد «ذا ماركسمان» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية