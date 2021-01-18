497 إصابة بفيروس كورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الإثنين، أنها سجلت 497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينهم 9 حالات وافدة من المكسيك.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 119 ألفا و803 حالات، تعافى منهم 112 ألفا و622 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 5 آلاف و583 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1106 حالات بعد تم تسجيل 5 حالات جديدة.